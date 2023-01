Stiri pe aceeasi tema

- Datorii de aproximativ 27.000 de euro catre AJF Alba | Podiumul datornicilor: Performanța Ighiu, CS Zlatna și Viitorul Santimbru! Asociația Județeana de Fotbal Alba a dat publicitații datoriile acumulate de catre membrii afiliați la finele acestui an, datele fiind actualizate in 23 decembrie, cu termen…

- Bazinul Olimpic de Inot din Slobozia a gazduit sambata, 11 decembrie a.c., un eveniment sportiv organizat de Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Este vorba despre «Cupa Craciunului» la inot, competiție destinata copiilor și adolescenților. La linia de start s-au aliniat 120 de inotatori ialomițeni,…

- Militarii romani au caștigat, la prima participare, competiția „Cel mai bun luptator” (Best Warrior Competition), organizata de catre Garda Naționala a statului Alabama in Fort McClelland, Alabama, Statele Unite ale Americii.

- Sala de sport din Pericei a fost sambata gazda editiei a III-a a „Cupei Mos Craciun”, o competitie rezervata copiilor nascuti in 2015 si organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal Salaj. Viitorul Zalau, SCM Zalau, FK Kraszna si Sportul Simleu au fost echipele participante la turneu, iar AJF Salaj a…

- O competitie inedita a avut loc in orasul american Newry. Sute de Mosi Craciun au participat la o cursa de schi, organizata in scopuri caritabile. Toti s-au descurcat de minune si s-au dat in spectacol pe partie, reusind sa stranga din donatii 7 500 de dolari.

- Duminica, 27 noiembrie, in noua sala de judo din incinta stadionul Mihai Adam din Campia Turzii, a fost organizata competiția de judo „Cupa Moș Craciun”, aceasta fiind organizata de catre Asociația Club Sportiv Activjudo Campia Turzii, in colaborare cu Asociația Județeana de Judo Cluj și Asociația Club…

- Peste 100 de echipe (feminin și masculin) și peste 1000 de elevi participa la competițiile de baschet, handbal, volei și fotbal! Turneul a inceput deja, in jurul datei de 4 noiembrie, pe toate secțiunile. Marti, 8 noiembrie, la Liceul Teoretic Dan Barbilian, a avut loc deschiderea oficiala, in prezența…

- In emisiunea „La Maruța”, pe tot parcursul sezonului „Survivor Romania 2022”, toți cei de acasa s-au putut bucura de cele mai interesante informații din competiție, de interviuri in exclusivitate și de imagini in premiera de pe platourile de filmare. Fiecare concurent a fost invitat in emisiune și a…