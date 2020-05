Campionatul Israelului se va relua pe 30 mai, cu porţile închise Campionatul de fotbal al Israelului, suspendat in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua pe 30 mai. Meciurile se vor disputa cu portile inchise, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres . Jucatorii vor putea reveni la antrenamente incepand de duminica, a anuntat Liga profesionista de fotbal din Israel (LFPI). Aceasta a ajuns la un acord in acest sens cu Ministerul Sanatatii, in care sunt stabilite liniile directoare specifice pentru prevenirea infectarii cu Covid-19. Cu toate acestea, jucatorii vor fi nevoiti sa ramana izolati la domiciliu si vor putea pleca doar sa se antreneze,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

