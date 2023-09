Campionatul European l-a transformat în vedetă. „Am dat multe autografe” Dinamovistul Bela Bartha, unul dintre eroii naționalei de volei a Romaniei in toamna, a inceput sa cunoasca celebritatea Anul acesta, campionatul masculin de volei se anunța mai disputat ca oricand. Cu doi jucatori in lot dintre cei care au scris istorie cu naționala Romaniei la Campionatul European, dar și cu un antrenor de top, Dinamo se anunța una dintre principalele pretendente la titlu. Pentru Bela Bartha, Europeanul a insemnat momentul deplinei afirmari. El recunoaște ca a fost oprit pe strada in Romania pentru autografe și fotografii. „Am dat autografe cand m-am intors in țara, am dat tricouri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, antrenata de Cristi Dulca, se dueleaza astazi cu Finlanda, de la ora 19:00, intr-o confruntare din grupele Ligii Națiunilor. Partida de pe „Arcul de Triumf” va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa infrangerea cu Croația de vinerea trecuta, 1-2, „tricolorele” iși continua…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma intr-un interviu pentru Der Standard, ca intentioneaza sa dea in judecata Austria cerand daune la Curtea Europeana de Justitie, daca guvernul austriac va insista sa blocheze aderarea Romaniei la Schengen. STANDARD: Ce strategie aveti pentru a-l convinge pe…

- Ucraina trage un semnal de alarma in privința unui conflict inghețat: 'Nu doar Ucraina, ci si alte tari europene vor fi sub agresiunea rușilor!'Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, respinge ideea cedarii unor teritorii ucrainene Rusiei, el explicand ca, daca Ucraina nu va reintra in teritoriile sale…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins, joi, reprezentativa Croatiei, scor 3-1, in a doua partida de la Campionatul European, la Monza Arena.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-21, 23-25, 25-19, pentru primul succes tricolor la CE, conform Agerpres. Tot joi, de asemenea in grupa B, Bulgaria…

- Naționala feminina se pregatește pentru apropiatul Campionat European. Romania va juca meciul de deschide al Euro 2023, pe 15 august, contra Italiei, la Verona. ”Tricolorele” au susținut un stagiu in Estonia, jucand și trei partide de verificare in compania uneia dintre gazdele Euro 2023. Antrenorii…

- Sportivele care formeaza echipa U19 de tenis de masa a Romaniei au reușit luni sa se califice in semifinala Campionatului European de Juniori 2023, ce are loc la Gliwice, Polonia, intre 14-23 iulie. Romania iși apara titlul european in șase probe, dupa pe

- Romania a terminat Campionatul European U19 pe locul 3. Anul viitor, „fetele de bronz" vor incerca la Campionatul Mondial din Macedonia de Nord sa transforme medalia in aur sau argint. Naționala de tineret a Romaniei și-a indeplinit obiectivul la Euro 2023 și jucatoarele știu ce au de facut pentru a…

- FOTO| Ioan Popa și Mihai Avram, salvatori la ISU Alba, desemnați cei mai puternici pompieri din Romania: Rezultatele competiției de la Brașov Ioan Popa și Mihai Avram, salvatori de la ISU Alba, au fost desemnați cei mai puternici pompieri din Romania, la Concursul „Cel mai puternic pompier” – faza naționala,…