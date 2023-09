Campioana en-titre Italia a fost invinsa sambata, la Roma, de reprezentativa Poloniei, in finala Campionatului European. Bronzul european a revenit Sloveniei, antrenata de Giani Cretu, informeaza news.ro.

Polonia s-a impus in finala cu scorul de 3-0, pe seturi 25-20, 25-21, 25-23.

Medalia de bronz a revenit Sloveniei, care s-a impus in fata campioanei olimpice Franta, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11. Campioana olimpica a fost invinsa o singura data in grupe, de Romania (3-1), iar apoi a pierdut in semifinale cu Italia (1-3). La randul sau, Slovenia a fost…