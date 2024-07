Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția excelenta pe care tanara voleibalista din Turda, Daria Cocan, a avut-o in primele meciuri la Campionatele Europene Under18 de la Blaj, a continuat și in partida caștigata ieri de naționala Romaniei, cu scorul de 3-1 in fața reprezentativei Țarilor de Jos. In aceasta intalnire, Daria Cocan a…

- FOTO: Romania, victorie extraordinara contra Serbiei la Europeanul Under 18 de volei feminin de la Blaj! Victorie extraordinara obținuta de reprezentativa Romaniei in a doua etapa a grupelor Campionatului European de volei feminin Under 18 de la Blaj. „Tricolorele” au invins Serbia, scor 3-1 (25-12,…

- Selectionata Romaniei a invins formatia Serbiei cu scorul de 3-1 (25-12, 21-25, 25-15, 25-21), marti, intr-un meci desfasurat in Grupa I a Campionatului European de volei feminin Under-18, gazduita de Blaj, scrie AGERPRES.

- FOTO-VIDEO: Blajul, gazda Campionatului European de Volei feminin, Under 18. Trofeul competiției și mesajele oficialilor Alba Blaj Arena gazduiește, intre 1 și 13 iulie, Campionatul European de Volei feminin, Under 18. Competiția va reuni la start speranțele voleiului european și mondial. Duminica,…

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Campionatul European de fotbal a inceput, vineri, la Munchen, cu meciul Germania – Scotia, din grupa A. Partida a fost arbitrata de francezul Clement Turpin. Echipa Germaniei a invins formația Scoției cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei, cu scorul de 3-1 (1-0), marti seara, la Telki (Ungaria), in Grupa A7 a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin Under-19 din 2024.

- Selectionata Romaniei a invins echipa Olandei cu scorul de 3-2 (13-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-12), duminica, la Tallinn (Estonia), in Grupa C din faza a doua a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-20 din 2024. Dupa esecuri fara drept de apel in fata Estoniei (0-3) si Ucrainei…