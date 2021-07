Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a reușit un rezultat deosebit la capatul unui sezon competițional de excepție. Formația antrenata de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc a izbutit sa cucereasca medalia de argint a Campionatului Național. Turneul final, la care au participat cele…

- Academia de Științe din China a anunțat ca „Soarele Artificial”, reactorul sau de fuziune nucleara, a atins 120 de milioane de grade Celsius și a menținut aceasta temperatura timp de 101 secunde.

- Ziua și performanța pentru David Popovici la Campionatele Europene de natație de la Budapesta (Ungaria). Joi, 20 mai, in seriile de la 200 m liber, sportivul in varsta de 16 ani, pregatit de antrenorul Adrian Radulescu, a terminat cursa cu timpul de 1:48.38, ceea ce reprezinta un nou record național…

- Inotatorul tricolor a incheiat pe locul secund finala de 50 m spate din cadrul CE de la Budapesta, a doua sa distincție de aceasta culoare, dupa cea din 2018 Inotatorul roman in varsta de 24 de ani, impliniți pe 18 aprilie, a reușit sa caștige a doua medalie europeana din cariera, la intrecerea in bazin…

- La Targoviste s a desfasurat Cupa Romaniei la natatie, intrecere pentru juniori, tineret si seniori. Atena Sport Club Constanta a urcat pe podium si in intrecerea masculina, si in cea feminina. Patrick Dinu si Iustinian Bratulescu, pe locul doi, respectiv trei in clasamentul general al juniorilor. Inotatorii…