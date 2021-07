Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul cinci la Campionatul European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia), dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 28-21 (15-10), sambata, in partida pentru pozitiile 5-6. Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul. In prima repriza,…

- Naționala feminina de handbal a țarii noastre, alcatuita din jucatoare sub 19 ani, a invins, vineri, cu scorul de 28-24 (13-11) echipa Germaniei, intr-un meci pentru locurile 5-8 de la Campionatul European de la Celje, din Slovenia. In partida pentru locul V, Romania va infrunta, sambata, Danemarca.…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 29-20 (13-10), marti, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia). Primele 20 de minute ale partidei au fost destul de echilibrate, iar Croatia a condus cu…

- Naționala de tineret a Romaniei a invins clar Croația, dar are nevoie de succes contra Franței, miercuri, ora 14:00, pentru a ajunge in careul de ași Naționala sub 19 ani a Romaniei a obținut marți, la Celje, a treia victorie la Campionatul European de tineret. "Tricolorele" au inceput competiția din…

- Echipa feminina de handbal Under 19 a Romaniei a caștigat marți, la Celje (Slovenia) cea de a treia confruntare de la Campionatul European de Handbal feminin, invingand in cadrul grupei a doua principale reprezentativa similara a Croației cu 29-20 (13-10). Dupa ce a reușit sa elimine in faza…

- Reprezentativa de handbal feminin Under 19 a Romaniei a reușit vineri seara sa invinga selecționata similara a Norvegiei, in cadrul grupei D preliminare, de la Campionatul European din Slovenia. Handbalistele echipei Romaniei s-au impus cu 36-22 (20-6), dupa ce au facut o prima repriza decisiva…

- Reprezentativa de handbal feminin Under 19 a Romaniei a fost invinsa categoric, joi, de echipa similara a Ungariei, in primul meci din grupe, la Campionatul European, ce are loc in perioada 8-18 iulie, la Celje, in Slovenia. Ungaria este campioana europeana in exercițiu. 15 echipe naționale…

- Naționala feminina de tineret a plecat miercuri dimineața catre Celje (Slovenia), acolo unde vineri se vor disputa primele partide ale Campionatului European U-19. Romania va juca in grupa preliminara D, unde va intalni Ungaria (8 iulie, ora 20.00), Norvegia (9 iulie, ora 22.00) și Cehia (11 iulie,…