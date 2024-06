Campionatul European al amenzilor

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii reprezentativei Angliei l-au bombardat pe selecționerul Gareth Southgate cu pahare de bere dupa 0-0 cu Slovenia. Anglia s-a calificat de pe primul loc in grupa in optimile de finala ale turneului final din Germania. Insa jocul sau a lasat mult de dorit. Inclusiv in ultima partida, cea jucata impotriva…

- Euro-2024: Campioana europeana en-titre Italia va intalni, joi, nationala Spaniei, in etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul European de fotbal. Programul meciurilor de joi: Grupa C: Slovenia – Serbia, ora 16.00 – meci arbitrat de Istvan Kovacs Danemarca – Anglia, ora 19.00 Grupa B: Spania…

- Nationala de fotbal a Romaniei debuteaza, luni, la Campionatul European de fotbal, urmand sa intalneasca selectionata Ucrainei. Meciul are loc de la ora 16.00, in grupa E, in direct la ProTV.Cu cateva ore inainte de meci, UEFA a luat o decizie radicala pe stadionul Allianz Arena din Munchen. Astfel…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- UEFA a luat o decizie de ultima ora inainte de Romania - Ucraina, meci programat la ora 16:00, pe stadionul Allianz Arena din Munchen. De teama unor posibile incidente, forul european a interzis steagurile cu Rusia in tribune. Hotararea vine la solicitarea Federației Ucrainene de Fotbal dupa ce atat…

- Campionatul European de fotbal a inceput oficial vineri seara, la Munchen. Acolo unde Germania a zdrobit-o pe Scoția, 5-1, elevii lui Julian Nagelsmann fiind cu gandul doar la marele trofeu european. Inainte de inceputul partidei, organizatorii Euro 2024 au organizat o festivitate de deschidere speciala.…

- Gareth Southgate (53 de ani), selecționerul Angliei, ar putea parasi echipa dupa Euro 2024. Acesta a anunțat ca va ramane in funcție daca echipa sa caștiga Campionatul European. Contractul sau expira in decembrie 2024, dar Federația Engleza de Fotbal ar vrea sa il pastreze pentru Campionatul Mondial…

- Fanii din Anglia și Scoția au fost avertizat cu privire la puterea berii germane. Avertismentul a venit inainte de Campionatul European de Fotbal din Germania. Euro 2024 va incepe in luna iunie. Aproximativ o jumatate de milion de britanici vor calatori la vara in Germania. Ministerul britanic de…