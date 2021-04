Campionatul de volei feminin: CSM Târgoviște se apropie de titlu în Divizia A1 CSM Targoviste a facut un pas important spre titlul de campioana nationala, sambata, dupa ce a invins-o pe CSM Volei Alba Blaj, detinatoarea titlului, cu 3-1 (25-19, 18-25, 25-23, 25-22), chiar pe terenul acesteia. Heydi Casanova (21 puncte) si Ghergana Dimitrova (19) au fost cele mai bune de la invingatoare, dar evolutii notabile au avut si Irina Truskina (13) si Dominika Sobolska (10). De la gazde s-au remarcat Bojana Milenkovic (17), Ioana Baciu (15), Irina Malkova (11) si Maja Aleksic (10). In alt meci din turneul 1-4, CS Dinamo Bucuresti a trecut de CS Medgidia cu 3-1 (25-17, 25-12, 19-25,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

