- Accidentul s-a produs, sambata seara, pe Drumul Poienii, in judetul Brasov, cand unul dintre piloti, originar din Timisoara, a pierdut controlul masinii si a lovit un stap de iluminat de pe marginea traseului. "Evenimentul a avut loc in cadrul Raliului Brasov, pe DN 1E. In jurul orelor 18.00, un pilot…

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri, in Spania. Un autobuz cu 48 de persoane la bord s-a izbit puternic de un tir. Accidentul s-a produs pe autostrada Andalucia, iar implicat a fost un autocar care efectua curse pe ruta Madrid-Sevilla-Huelva. Autobuzul s-a ciocnit cu un camion, informeaza…

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt cauzand moartea a 25 de persoane si ranind alte cateva sute, conform autoritatilor, scrie BBC. “Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti”, a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred),…

- Opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei “Vulturii Carpatilor” din Campulung Muscel au fost raniti luni dimineata in Afganistan, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana (VBIED – Vehicle-Borne Improvised Explosive Device). “Opt militari din Batalionul…

- Procurorii DNA Brașov pregatesc un nou dosar penal important. Anchetatorii au cerut, pe la mijlocul luni martie, de la Hidroelectrica mai multe documente din perioada 2009 – 2010 in cadrul cercetarilor care le fac intr-un dosar penal deschis anul acesta. Astfel, procurorii au cerut toate actele de inființare…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…