- Campionatul din Ucraina s-a reluat saptamana aceasta dupa o pauza indelungata, insa razboiul perturba in continuarea desfașurarea fireasca a lucrurilor. Din cauza alarmelor aeriene, partida de miercuri dintre Rukh Lvov și Metalist Harkiv, incheiata 1-2, s-a terminat dupa nu mai puțin de patru ore și…

- Un meci de fotbal din prima liga ucraineana (UPL), disputat in orașul Liov, din vestul țarii, a fost intrerupt miercuri de patru ori, in urma activarii sirenelor de raid aerian pe stadionul Skif, relateaza CNN și Sky News . Din cauza intruperilor repetate, partida a durat patru ore si 27 de minute.…

- Meciul Rukh – Metalist, din prima liga ucraineana, a fost intrerupt, miercuri, dupa ce a inceput sa sune alarma aeriana. Partida a inceput la ora 15.00 si a fost intrerupta cu putin inainte de finalul primei reprize, la scorul de 1-1, potrivit informatiilor aparute in social media. Jucatorii s-au refugiat…

- Sezonul 2022/2023 a inceput oficial in Ucraina, luni, cand s-au disputat meciuri din campionatul under 19, la Sceaslivo, Hrebinki si Kiev, informeaza federatia ucraineana. Au avut loc partidele Sahtior – Metalist, scor 5-0, Kolos – Krivbas, scor 0-0, si Cernomoret – Veres, scor 3-1. "Astazi, trei meciuri…

- Ministrul ucrainean al Tineretului si Sportului, Vadim Huttait, a anunțat ca, in ciuda razboiului care devasteaza țara, Campionatul de fotbal al Ucrainei se va relua in luna august, informeaza AFP și Agerpres.„Noul sezon al campionatului ucrainean de fotbal va debuta pe 23 august. In timpul raidurilor…

- Uniunea europeana de fotbal (UEFA) a decis vineri ca nicio partida din cupele europene sa nu se mai dispute, pana la noi ordine, in regiunea separatista Transnistria, teritoriu aflat in componenta Republicii Moldova, care se invecineaza cu Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…