Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile de fotbal din Coreea de Sud pot juca amicale cu portile inchise incepand de marti, a anuntat federatia de la Seul, informeaza AFP, potrivit news.ro.Totusi, inca nu a fost stabilita data pentru inceperea sezonului. Campionatul de fotbal din Coreea de Sud se disputa dupa sistemul primavara-toamna.…

- Anunțul a fost facut de actuala lidera a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, pupila desemnata de Angela Merkel dar care a anunțat ca nu va candida la funcția de cancelar și ca se va retrage de la conducerea partidului. Karrenbauer și-a anunțat demisia din fruntea CDU in luna februarie. Un congres extraordinar…

- Magic Johnson, fostul star al baschetului american, considera ca daca responsabilii NBA vor decide reluarea sezonului, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, atunci meciurile ar trebui sa se dispute cu portie inchise, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. "Baschetul va reveni,…

- O echipa de virusologi germani va studia cum s-a propagat coronavirusul intr-o zona din vestul Germaniei unde s-a inregistrat un numar semnificativ de persoane infectate, pentru a incerca astfel sa determine cum avanseaza acest virus, relateaza marti agentia EFE, potrivit Agerpres.Este vorba…

- Clubul german de fotbal Schalke 04 l-a amendat pe mijlocasul marocan Amine Harit, care a incalcat regulile privind starea de urgenta instituite de landul Renania de Nord-Westfalia in contextul pandemiei de coronavirus si a participat la o petrecere, transmite dpa.''Da, este corect'', a recunoscut…

- O femeie in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Nu se cunoaște deocamdata varsta pacientului. Acestea sunt primele decese provocate de coronavirus inregistrate pe teritoriul Germaniei. In ciuda numarului mare de cazuri cu coronavirus confirmate…

- Meciurile de fotbal din Liga I se vor disputa cu portile inchise incepand de duminica, 8 martie, a declarat secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, din cauza raspandirii virusului COVID-19.

- Unul dintre marii favoriti pentru a-i succede Angelei Merkel la putere în Germania, membru al partidului sau conservator, a criticat duminica lipsa de reactie a cancelarului german la propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind relansarea proiectului european, potrivit AFP, scrie…