- Sportivul roman David Stefan Boicea a fost invins de armeanul Ieghise Mosesian in meci pentru medalia de bronz la lupte libere, cat. 65 kg, sambata, la Campionatele Europene Under-17 de la Novi Sad (Serbia), informeaza AGERPRES.

- Istvan Kovacs (39 ani) a fost delegat la partida dintre Cehia și Turcia, decisiva pentru optimile de finala ale Campionatului European, care se va disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Deniz Coban, fost arbitru, l-a analizat pe centralul roman in presa din Turcia. Va fi a doua partida de la acest…

- Sportivul roman Catalin Chirila a obținut o performanța remarcabila la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged, Ungaria, caștigand medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanța de 1.000 de metri. Competiția a avut loc sambata, iar Chirila a incheiat cursa cu timpul de 4 minute, 3 secunde…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit intrecerile Turneului International de lupte Under 20 "Dumitru Pirvulescu amp; Vasile Iorgaldquo;, competitie la care au participat peste 300 de luptatori, din 26 de tari. O evolutie remarcabila a avut tanarul luptator de la CSM Constanta Daniel Sandu, care,…

- REȘIȚA – Școala reșițeana de lupte continua sa produca sportivi de perspectiva! Unul dintre ei este Carlos Fabian Radulescu, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Reșița, care va participa cu lotul național de lupte al Romaniei de U15 la Campionatul European! Sportivul reșițean va concura la categoria…

- Lotul național de sambo a cucerit trei medalii de bronz la Campionatul European, desfașurat in orașul Novi Sad, Serbia. La categoria senioare, Sabina Artemciuc (65 kg) din Bender a completat podiumul, in concursul de combat sambo. Tot pe treapta a treia s-a clasat și Alina Burghelea din Calarași, doar…

- Luptatorul Marian Daniel Mihai se prezinta la inalțime la ediția din acest an a Turneului Internațional U15 Wrestling Challenge “Ioan Mureșan & Valeriu Bularca”, gazduit in acest week-end, de orașul Cluj-Napoca. Sportivul nostru, antrenat de Cornel Cornea, reprezinta Romania la categoria 85 de kilograme.…

- Sportivul roman Catalin Preda a fost ales cel mai bun saritor in apa de la mare inaltime din Europa pe anul 2023, a anuntat, sambata, forul continental, European Aquatics. Preda, in varsta de 32 de ani, a cucerit, pe 15 februarie, medalia de bronz in proba masculina de sarituri de la mare inaltime (27…