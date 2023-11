Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a avut o zi plina la Campionatele Naționale de Inot in bazin scurt. David Popovici a avut mai multe autografe de semnat in aceasta seara la Otopeni dupa ce s-a impus in proba de 200 m liber și s-a clasat pe poziția a doua cu ștafeta mixta de 4x50 m liber a clubului Dinamo, dar deținatorul…

- David Popovici este cel mai bun inotator din Romania. Sportivul de performanța a castigat proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de la Otopeni. Iata ce declarații a oferit in urma probei caștigate cu succes!

- David Popovici este inscris in probele de 50, 100, 200 m liber și 100 m mixt la Campionatele Naționale in bazin scurt, care se vor desfașura intre 9 și 12 noiembrie la Otopeni. David Popovici va avea probe in fiecare zi la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni. El va inota in probele…