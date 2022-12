Stiri pe aceeasi tema

Romania's Under-19 and Under-15 women's teams won bronze medals on Monday at the ITTF World Youth Championships in Rades, Tunisia, according to the Romanian Table Tennis Federation, told Agerpres.

Perechea Irina Bara/Reka-Luca Jani (Romania/Ungaria) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 125 de la Montevideo, potrivit news.ro.

Un test de sange de 50 de lire sterline care diagnosticheaza o inflamatie potential mortala a muschiului cardiac ar putea fi disponibil in decurs de un an, au declarat oamenii de stiinta.

Perechea romano-italiana Irina Bara/Sara Errani s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 125 de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa victoria cu 6-2, 7-5 in fata frantuzoaicelor Clara Burel/Leolia Jeanjean, anunța Agerpres.

Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 7-6 (7/5), pe rusoaica Daria Kasatkina (nr.8), sambata la Fort Worth (Texas).

Romania a incheiat participarea la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Pontevedra (Spania) fara medalie castigata.

Sportiva romana Maria Larisa Nitu se va bate pentru medalia de bronz la cat. 72 kg, joi, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Pontevedra (Spania).

Echipajele de patru rame ale Romaniei, atat la masculin, cat si la feminin, s-au clasat pe locul al patrulea in finalele desfasurate sambata la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia).