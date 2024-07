Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala feminina a Romaniei de tenis de masa continua parcursul perfect la Campionatul European de Juniori din Suedia, de la Malmo. Cu doua constantence in lot, Bianca Mei-Rosu si Andreea Teglas, Romania a zburdat si in optimile de finala dar si in sferturi, reusind sa se califice astfel pana…

- Echipele nationale de tenis de masa ale Romaniei au facut o impresie foarte buna in faza grupelor la Campionatul European de Tineret care se desfasoara in aceasta perioada in Suedia, la Malmo. In week-end-ul care tocmai a trecut, la categoria U19 feminin, Romania a facut senzatie.In primul meci, tricolorele…

- Echipele nationale de tenis de masa ale Romaniei, categoriile juniori, au ajuns in Suedia, la Malmo, acolo unde are loc Campionatul European de Juniori. Din lotul Romaniei fac parte si constantencele Bianca Mei-Rosu si Andreea Teglas, dar si antrenoarea Anamaria Sebe. Bianca Mei-Rosu are ganduri mari…

- Echipa Romaniei, alcatuita din Alexandra Oanea si Codrin Salca, a ratat medalia de bronz la categoria arc compound pe echipe mixte Under-18, miercuri, la Campionatele Europene de tir cu arcul pentru tineret de la Ploiesti, potrivit Agerpres.

- Doua echipaje romanesti s-au calificat, vineri, in finalele Campionatelor Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia), potrivit Agerpres.Bianca Istratescu a fost a doua in prima semifinala la kaiac simplu junioare pe 1.000 metri (4:23.

- Echipajele Romaniei au obtinut sapte medalii de aur la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori (Under19) 2024 de la Kruszwica (Polonia). Echipajul de patru plus unu rame masculin al Romaniei a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori (Under19) 2024 de la Kruszwica…

- In a treia zi a Campionatelor Europene de MTB 2024, competiție care se desfașoara la Cheile Gradiștei a ieșit soarele pentru cea mai spectaculoasa proba a ediției, ștafeta pe echipe. Fiecare țara participanta și-a desemnat șase concurenți pentru a participa la aceasta cursa, trei fete și trei baieți,…

- Ana Maria Barbosu (17 ani), Sabrina Voinea (16 ani) și Lilia Cosman (16 ani) intra sambata in lupta pentru medalii la Campionatele Europene de la Rimini. Finalele pe aparate de la Campionatele Europene de la Rimini sunt transmise pe Prima Sport 4 In a treia zi de concurs a Campionatelor Europene de…