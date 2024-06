Stiri pe aceeasi tema

- Doua sportive romane, Electra Garaiacu si Anna Maria Hotaran, au pierdut meciurile pentru medaliile de bronz, joi, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Novi Sad (Serbia), potrivit Agerpres.

- David Popovici a obținut medalia de aur pentru Romania la Campionatele Europene de Natație de la Belgrad. Sportivul roman a facut o cursa de senzație la proba de 100 m liber, transmisa live in AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN.

- Pugilistul din Alba Iulia, Luca Fațan, a obținut doua victorii la un turneu de box, in Serbia. Desemnat cel mai tehnic sportiv Pugilistul din Alba Iulia, Luca Fațan, a participat recent la un turneu de box in Serbia. Este vorba despre un turneu de box, in aer liber, care s-a desfașurat in Serbia. Evenimentul…

- Patru sportivi de la CSȘ Lugoj au urcat pe podium la Cupa Romaniei U17 la lupte libere, lupte feminine și lupte greco-romane, competiție care s-a desfașurat, in perioada 24-26 mai, la Calarași. Luptatorii de la CSȘ Lugoj au cucerit patru medalii, prin: Sergiu Brat – medalie de aur…

- Valerie Volontir a obținut medalia de aur la Salonul Internațional de Arta Fotografica organizat la Muzeul” din Suceava, Romania. Medalia a fost oferita pentru fotografia „Poveste de dragoste”. De asemenea, fotograful a ciștigat și medalia de bronz pentru fotografia „Vine tata”. La concurs au fost prezentate…

- Sportivul roman Dorin Alexe a caștigat duminica medalia de bronz la Campionatul European de Karate și Para Karate Seniori, informeaza luni Agenția Naționala pentru Sport. Karateka roman a reușit sa urce pe podium in cadrul probelor de Kata para karate.

- Alin Alexuc-Ciuraru a reușit joi calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul a avut o prestație excelenta la turneul preolimpic de la Istanbul, la lupte greco-romane, categoria 130 de kilograme. Fostul campion european din 2020 l-a invins in optimile de finala pe tadjicul Eduard Babenosev,…

- Marian Daniel Mihai, unul dintre cei mai in forma luptatori de la CS Targoviște, a reprezentat Romania la puternicul Turneu Internațional U15 Wrestling Challenge „Ioan Mureșan & Valeriu Bularca”, gazduit de orașul Cluj-Napoca. La cea de-a șaptea ediție a competiției, peste 300 de sportivi din 12 țari…