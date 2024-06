Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au reușit sa cucereasca o medalie de aur, una de argint si alte de bronz, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia). Darius Vlaicu a reușit sa obțina medalia de aur la canoe simplu pe 1.000 de metri (4:04.749). Juniorul…

- Sportivii romani nu au reusit sa se apropie de medalii, joi, in prima zi a Campionatelor Europene de judo pentru cadeti de la Sofia, potrivit Agerpres.La cat. 50 kg, Simon Tege l-a invins in primul tur pe israelianul Eyal Martziano, dar a pierdut apoi in fata germanului Tim Nebenfuehr.

- David Popovici (19 ani) a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Este a doua medalie de aur pe care o caștiga la competiția organizata in Serbia, transmite Digi Sport. Acesta a explicat cum a obținut primul loc in cursa.

- Treisprezece sportivi, un antrenor și un arbitru din cadrul ACS Jaguar Academy Mureș au participat alaturi de delegația Romaniei de Taekwon-do ITF in cadrul etapei a doua a Proiectului European Beacon (10-13 ani). Evenimentul s-a desfașurat weekend-ul trecut in Sofia, Bulgaria. Acest proiect, pe langa…

- Lotul Federației Naționale de Taekwon-Do Contemporan, a participat la Campionatul European, care s-a desfașurat in Slovenia, orașul Koper. Chiar in prima zi de participare sportivii au reușit sa cucereasca 3 medalii de aur și una de argint. In penultima zi a fost cucerita inca o medalie de argint iar…

- Doi romani au o noua sansa la viata, dupa ce au primit organe de la un donator din Bulgaria. O echipa de medici de la Spitalul „Dr. C.I. Parhon” din Iași s-a deplasat ieri la Sofia, de unde a prelevat rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala. Coordonatorul echipei, Adelina Miron, a declarat…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat ca participarea celor 10 sportivi romani la Campionatele Europene de la Zagreb este importanta pentru ca obtinerea unei medalii reprezinta calificarea directa la Jocurile Olimpice de la Paris.Oficialul FRJ a precizat ca spera ca sportivii…

- Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc și-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box de la Belgrad, dupa ce s-a calificat in semifinale. Sportiva din Suceava a fost descoperita și promovata de regretatul antrenor Doru Iftime. Alaturi de ea si Claudia Nechita si-au asigurat medalii la Campionatele…