- Romania este reprezentata de 24 de sportivi la Campionatele Europene de natație pentru juniori ce vor avea loc in perioada 2-7 iulie, la Vilnius (Lituania). Printre aceștia se afla și trei inotatoare din Falticeni, legitimate in prezent la Dinamo, este vorba de Aissia Prisecariu, Daria Silișteanu și…

- Sportivul roman Constantin Popovici a castigat concursul de la Polignano a Mare (Italia), duminica, in circuitului mondial de sarituri in apa de la mare inaltime (27 de metri) - Red Bull Cliff Diving, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, potrivit Agerpres.

- Patru echipaje romanesti s-au calificat direct in finale la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret Under-23 de la Bratislava (Slovacia), dupa seriile din prima zi de competitie, joi, potrivit Agerpres.Darius Vlaicu s-a calificat in finala probei de canoe simplu 1.

- David Popovici a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natație de la Belgrad, noteaza sport.ro.... The post David Popovici a caștigat medalia de aur la Campionatele Europene de Natație la 100 m liber appeared first on Special Arad · ultimele…

- Sportivii Denis Popescu si Aissia Prisecariu s-au calificat, luni, in finale la 50 m fluture si 200 m spate, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, transmite News.ro. Denis Popescu a obtinut al optulea timp al semifinalelor la 50 m fluture: 23.45 s, nou record national de seniori). La 200…

- Sportivul roman Constantin Popovici s-a impus in prima etapa din noul sezon al Red Bull Cliff Diving, la sarituri de la mare inaltime, desfasurata duminica la Atena, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.Popovici, care a iesit campion in editia 2023 a circuitului…

- In a treia zi a Campionatelor Europene de MTB 2024, competiție care se desfașoara la Cheile Gradiștei a ieșit soarele pentru cea mai spectaculoasa proba a ediției, ștafeta pe echipe. Fiecare țara participanta și-a desemnat șase concurenți pentru a participa la aceasta cursa, trei fete și trei baieți,…

- George Marin Pugilistul ploieștean Fabian-Mihai Stroe a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene pentru Tineret, care au loc la Porec, in Croația, confirmandu-și valoarea demonstrata anul trecut, la Ploiești, prin cucerirea titlului de campion al Europei la juniori, la categoria 52 de kilograme.…