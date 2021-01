Campionatele de volei pe zăpadă, organizate la Azuga Federația Romana de Volei a anunțat ca ediția din 2021 a Campionatului Național de Volei pe Zapada se va desfașura la Azuga, in perioada 4-7 februarie, atat la masculin, cat și la feminin. Inscrierile sunt gratuite și se pot realiza pana la data de 29 ianuarie. Echipele vor fi compuse din patru jucatori/jucatoare – trei titulari și o rezerva. Meciurile se disputa dupa sistemul „cel mai bun din trei seturi”, seturile jucandu-se pana la 15. Aceasta reprezinta cea de-a doua ediție a Campionatelor Naționale de Volei pe Zapada, prima disputandu-se in februarie 2020, tot la Azuga. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

