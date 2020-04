Campionat și Cupa României online! Federația Romana de Fotbal organizeaza eCupa Romaniei la FIFA 20, pe platforme PS4, iar LPF – campionatul- in același format, ambele dedicate pasionaților de jocuri pe calculator. In Cupa, fiecare echipa din primul eșalon va fi prezenta prin propriii jucatori in competiția din FIFA 20, un fost junior al Astrei, internaționalul de tineret Mihaila, luptand pentru Universitatea Craiova, iar fostul petrolist Filip – pentru Dinamo, de exemplu. In campionat se va merge pe o intrecere dedicata gamerilor, fiecare club desemnand doi reprezentanți, dintre suporteri! Fotbalul traverseaza o perioada dificila,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

