- Medalia de aur cu numarul patru pentru Romania la Campionatele Europene de Canotaj Under 23 a fost caștigata la proba de patru rame masculin (BM4-), de catre sportivii Florin Arteni-Fintinariu, Mugurel Vasile Semciuc , Stefan-Cobstantin Berariu și Cosmin Pascari. Felicitari! Source

- Sportivii antrenați de coordonatorul Clubului Sportiv ”Taiyo-Do” din Petrila, Romulus Gabor s-au calificat la campionatul mondial care va avea loc anul viitor in Italia. Sportivii au revenit de la o competiție naționala din spectrul sporturilor de contact Aikido, desfașurata la Constanța cu 3…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, marți, intalnirea Comitetului Executiv, iar responsabilii au hotarat soarta Ligii 2 și Ligii 3. Liga 3 va avea la start zece serii cu cate zece echipe, astfel ca numarul de echipe va crește de la 80 la 100, iar campionatul ar trebui sa inceapa pe data…

- Managerul Spitalului Județean din Vaslui, Ana Smaranda Rinder, a ajuns in spital simțindu-se foarte rau. In urma testarii a rezultat ca este pozitiva la infecția cu noul coronavirus. In prezent, managerul spitalului este in coma și colegii se lupta pentru a-i salva viața. Femeia ar fi luat coronavirusul…

- Este ancheta in județul Vaslui, acolo unde autoritatile sanitare se confrunta cu cel mai mare focar de COVID-19 de la debutul epidemiei. Nu mai putin de 45 de persoane au intrat in contact cu o tanara pozitiva. Toti au participat la un majorat in Vaslui iar, peste cateva zile, 30 dintre ei au mers la…

- Într-o scrisoare de felicitare destinata vechilor și noilor campioni ai României, Emil Boc a ținut sa elogieze performanța bifata de „feroviarii” lui Dan Petrescu în acest sezon competițional. CFR Cluj a câștigat al treilea trofeu…

- Astazi, in intreaga lume este sarbatorita ziua Internaționala a Boxului, care in acest an are loc intr-un format online, din cauza situației epidemiologice in lume. Cu toate acestea, boxerii și iubitorii acestui gen de sport au primit astazi un mesaj de felicitare de la bordul stației spațiale internaționale…

- „Domnițele raului” au inceput pregatirile pentru noul sezon competițional. Campionatul intern de fotbal feminin va debuta in luna august, iar echipa noastra va beneficia de un cantonament intr-o baza sportiva ultramoderna din Ungaria, condus de antrenorul principal Liviu Ivasuc și Daniel Gherasim, care…