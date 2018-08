Stiri pe aceeasi tema

- Precizia și maiestria au mers mana in mana pe aerodromul Șiroki din regiunea ucraineana Zaporojie, unde a avut loc un campionat la pilotat ... elicoptere. Participanții s-au intrecut la mai multe probe precum transportarea greutaților, zborul la precizie și slalomul.

- Rapid Viena a jucat slab spre foarte slab in deplasrea de azi de la Lask Linz, 1-2, a marcat un gol norocos dupa ce-a ratat un penalty scos de Andrei Ivan, dar a pierdut un punct in ultimele minute. FCSB a jucat la București cu Sepsi, 2-0. La Linz, Rapid Viena a avut meci de campionat, ultimul inaintea…

- Iubitorii de caini din rasa French Bulldog vor vrea sa ajunga in Londra cat mai repede posibil, unde, in curand, se va deschide o cafenea cu evenimente de o zi dedicate acestor animale de companie, conform Apartmenttherapy.com

- Trump a plutit intai deasupra protestului de la Londra sub forma unui bebeluș in scutece pe parcursul protestului desfașurat in timpul vizitei președintelui american in Marea Britanie. Acum, aceeași...

- Copiii si tinerii cu varsta peste 12 ani se pot inscrie la o serie de cursuri de fotografie cu telefonul mobil. Atelierele sunt organizate de catre Biblioteca Judeteana „Gheorghe Asachi" din Iasi si sunt menite sa-i ajute pe participanti sa realizeze fotografii de vacanta, si nu numai, cat mai reusite.…

- Piețele imobiliare comerciale cresc, antrenate de expansiunea companiilor globale și de apetitul investitorilor, este una dintre concluziile participanților din 10 țari la reuniunea de la București a membrilor rețelei de consultanța imobiliara CORFAC International, reprezentata in Romania de compania…

- Febra Campionatului Mondial de fotbal i-a cuprins si pe membrii celebrei trupei "Dude Perfect", cunoscuta prin diferitele trucuri si artificii cu mingi de variate dimensiuni pe care le efectueaza.Baietii au jucat un meci de fotbal mai putin obisnuit.

- Ritualul de infrumusetare pentru unii barbati poate dura mai mult decat al celei mai dichisite femei. 30 de barbati s-au adunat in Franta pentru a participa la un campionat de "Barbi si Mustati".