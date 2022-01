Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a CSM Targu-Mureș – Marosvasarhelyi VSK, in perioada 30 ianuarie – 1 februarie va avea loc Campionatul Național sub 19 ani ( U19 ) la polo pe apa, la Bazinul Olimpic din Targu Mureș. ,,Cinci echipe se lupta pentru suprematie in aceasta categorie, printre ele si echipa noastra de fete, CSM Targu Mures !", au precizat reprezentanții CSM Targu-Mureș. Source