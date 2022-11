Campion olimpic amendat cu 10.000 de dolari pentru consum de marijuana Inotatorul Joseph Schooling (foto), campionului la 100 m fluture in 2016, la Olimpiada de la Rio, a fost amendat cu 10.000 de dolari de Consiliul National Olimpic din Singapore „pentru incalcarea codului sau de conduita”. Sportivul a recunoscut ca a consumat marijuana in strainatate, informeaza EFE, citat de Agerpres. Forul olimpic singaporez, care a dezvaluit amenda intr-un comunicat dat publicitatii luni, i-a transmis un avertisment campionului olimpic inca din luna august, dupa ce a recunoscut ca a consumat marijuana in afara tarii. Amenda vine dupa interdictia emisa la momentul respectiv de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

