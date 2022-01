Campion la CS:GO, de origine română, mort după ce a căzut de la etajul 9, în Rusia Un tanar de origine romana, in varsta de 22 de ani, a fost gasit mort pe 3 ianuarie, dupa ce a cazut de la etajul al noualea al unei cladiri din Rostov. Potrivit presei din Italia – unde se stabilise familia baiatului, ar fi fost vorba despre un accident. Nu este exclusa insa nici ipoteza sinuciderii. Cu toate acestea, familia spune ca acesta nu avea niciun motiv sa recurga la un asemenea gest. Tanarul era cunoscut in lumea sporturilor electronice sub numele de „Fusion” și plecase la Rostov pentru a se vedea cu iubita lui, pe care o cunoscuse in septembrie in cadrul unei competiții de CS:GO. Alex… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

