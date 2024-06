Campion, aproape de record Atletul Mihai Militaru a devenit campion national al probei de 100 metri cu prilejul Etapei Finale a Campionatelor Nationale „U18”, ce s-a desfasurat, in weekend, la Bucuresti, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”! Sportivul pregatit de Gabi Hurmuz s-a impus clar in finala, cu timpul de 10.78 secunde, stabilind un nou record personal si apropiindu-se la o zecime de secunda de recordul national al probei la aceasta categorie de varsta, 10.68 secunde, stabilit anul trecut de Adrian Daniel Dohotariu, la Craiova. Mihai a fost singurul atlet care a coborat sub 11 secunde in finala, podiumul fiind completat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

