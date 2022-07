Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut 6 medalii la regata de canotaj de la Lucerna desfașurata in acest weekend in Elveția, in cadrul celei de a 3-a etape a Cupei Mondiale. Echipajul de dublu vasle feminin, alcatuit din Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat singurele med

- Sportivii romani au obtinut sase medalii la regata de Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna, Elveția. Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioane olimpice la Tokyo 2020, au caștigat aurul in proba de dublu vasle.

- Romania a calificat, sambata, patru echipaje in finalele pentru medalii, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia), dupa ce vineri obtinusera calificarea alte patru echipaje, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regata de pe lacul Lucerna (Elvetia) a adunat la start peste 600 de canotori din 39 de țari. Romania are inscrise in competiție 10 barci. Delegația tricolora e compusa din 52 de canotori, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Vineri, 8 iulie, șase echipaje au terminat pe primul loc in probele…

- Romania participa cu 16 sportivi, 12 fete si 4 baieti, la editia 2022 a Campionatelor Europene de scrima de la Antalya (Turcia), prevazuta intre 17 si 22 iunie. Marius Florea, presedintele Federatiei Romane de Scrima, a mentionat ca obiectivul principal este clasarea pe locurile 5-6. Romania deplaseaza…

- Ebru Bolat, sportiva din Constanta cu aspiratii olimpice la yachting si aflata deja pe drumul calificarii la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, a participat, recent, la o etapa de World Cup la Palma de Mallorca (Spania) - Trofeo Princessa Sofia, unde, pentru prima oara, a concurat in Flota de…

- Costume de competiție, medalii, cununi cu lauri și echipamente de antrenament ale marilor campioni pe care Romania i-a avut in arena olimpica – Ancuța Bodnar, Maria Olaru, Lavinia Miloșovici, Loredana Dinu, Gabriela Szabo, Larisa Iordache, Marian Oprea, Iolanda Balaș, Monica Roșu și ...

- Cel mai bun inotator din Romania le da o mana de ajutor sportivilor din țara vecina! David Popovici tace și face! Dupa ce in urma cu o luna a surprins pe toata lumea cu un anunț pe rețelele sociale legat de ajutorul pe care il poate oferi sportivilor ucrainieni care fug din calea razboiului, revelația…