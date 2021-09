Israelul reușit sa imunizeze peste 2,5 milioane de oameni cu trei doze de vaccin anti-Covid, dar noile variante contagioase impun o schimbare de plan: populația trebuie sa se pregateasca pentru a patra injecție. „Virusul este aici și va continua sa fie. Trebuie sa ne pregatim și pentru a patra injecție”, a declarat profesorul Salman Zarka, […] The post Campioana vaccinarii se pregatește pentru a patra doza first appeared on Ziarul National .