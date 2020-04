Campioana UFC, chinezoaica Zhang Weili, se afla in izolare obligatorie timp de 14 zile, la un hotel din Tianjin, dupa ce a fost blocata in SUA mai mult de 40 de zile, scrie Xinhua. ''Totul este in regula de cand m-am intors acasa. Ma simt bine, nu am temperatura, ma cam plictisesc in acest hotel unde trebuie sa stau, dar sunt in siguranta'', a spus Zhang in timpul unei transmisiuni online.



Zhang Weili a devenit, in toamna anului trecut, prima sportiva din China campioana a UFC (Ultimate Fighting Championship), gratie unui KO obtinut in 41 de secunde in fata campioanei categoriei pai,…