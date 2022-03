Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, este prima calificata in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce a invins, luni, formatia Universitatea Cluj, si in al doilea meci din trei programate in sferturile de finala, conform news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.