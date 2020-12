Stiri pe aceeasi tema

- Henk Groener, antrenorul naționalei de handbal feminin a Germaniei, acuza EHF de modul in care a programat meciurile in grupa principala II, cea din care face parte și Romania. Norvegia și Croația, caștigatoarele din prima faza a grupelor, vor fi avantajate de program. E firesc, dar Henk Groener crede…

- De cele mai multe ori, sub lupa presei ajung cazurile din fotbal, considerat a fi sportul-rege. Ce se intampla insa cu SCM Ramnicu Valcea in acest sezon de Liga Campionilor arata dimensiunea crizei si in handbal.

- Jucatoarea sarba de handbal Kristina Liscevic, centrul echipei SCM Ramnicu Valcea, si-a lansat primul sau single, in limba engleza, cu titlul ''I'm gonna win'' (voi castiga), a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. ''Kiki nu este fermecatoare doar pe terenul…

- „Sepsi Arena" și sala sporturilor „Szabo Kati" din Sfantu Gheorghe gazduiesc, in perioada 29 octombrie – 3 noiembrie, turneul cu etapele 2, 3, 4 și 5 din Liga Naționala de handbal feminin, cunoscuta și ca „Liga Florilor MOL". Joi, 29 octombrie, au avut loc meciurile rundei a 2-a: SCM Ramnicu Valcea…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 25-19 (12-10), in cea de-a cincea etapa a grupei A din Liga Campionilor. SCM Ramnicu Valcea a pierdut cu detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 31-38 (17-15), potrivit news.ro.Principalele…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa fara drept de apel de formatia maghiara Gyori Audi ETO KC, cu 38-31 (15-17), sambata seara, in deplasare, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa valceana a facut o prima repriza de exceptie si a intrat la pauza in avantaj, dar in partea…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa fara drept de apel de formatia rusa TSKA Moscova, cu scorul de 30-20 (14-11), sambata, la Moscova, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa valceana a suferit a treia infrangere in tot atatea meciuri in cea mai importanta competitie intercluburi…

- Jucatoarele echipei SCM Ramnicu Valcea, Kristina Liscevic si Mireya Gonzalez Alvarez, dar si antrenorul secund Gorna Kurtes au fost depistati pozitiv la COVID-19, informeaza site-ul oficial al clubului. "Va aducem la cunostinta faptul ca in urma analizelor regulate efectuate sportivelor…