- In cadrul proiectului “Viitor prin școala!”, in județul nostru vor fi inaugurate servicii de pregatire ante-preșcolara, preșcolara și școlara pentru a asigura accesul la educație al copiilor care provin din comunitați defavorizate, preponderent din mediul rural. Organizația “Salvați Copiii” Romania…

- Caz șocant într-o școala din Vaslui. O eleva a fost atacata cu cuțitul de un barbat chiar în cancelaria instituției de învațamânt. S-a întâmplat vineri, la Oșești, în Vaslui, când un tânar de 24 de ani înarmat cu un cuțit a venit la școala…

- O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, anunta Digi 24.Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale.…

- Mirela Vaida, gazda emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, va avea astazi, in platou, o femeie cu o poveste de viața de-a dreptul impresionanta.

- Petre Apostol La București, la Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, singura reprezentanta de la Colegiul Național „Constantin Istrati” Campina din cadrul Campionatului Romaniei de Atletism in Sala pentru juniori II, Andreea Lungu, a reușit o performanța remarcabila. Sportiva nascuta in anul 2002,…