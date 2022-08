Dupa un weekend dedicat competiției de tineret FIBA 3x3 Nations League, festivalul de baschet 3x3 continua astazi și maine cu meciurile din FIBA 3x3 Women’s Series, circuitul mondial feminin. Statele Unite – campioana olimpica de la Tokyo, Franța și Canada, medaliatele cu aur, respectiv argint la Mondialele din acest an sau Germania, campioana din circuitul mondial in 2021 se afla, alaturi de naționala Romaniei, printre cele 12 echipe care vor evolua in aceste zile la ...