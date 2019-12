Campioana mondială se încurcă din nou » Franța doar egal cu Brazilia! Coreea de Sud-Danemarca s-a incheiat tot egal 26-26, dar asiaticelor li s-a anulat dubios golul victoriei de la Mondialul de handbal feminin, in ultimele secunde. Grupa B de la Mondialul de la Kumamoto și-a confirmat statutul de „grupa morții". In etapa a doua, doua meciuri s-au incheiat la egalitate! In primul meci al zilei, campioana mondiala și europeana, Franța nu a reușit sa treaca nici de Brazilia dupa ce in partida de debut pierduse cu Coreea de Sud, 27-29. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

