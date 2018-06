Campioana mondiala are nevoie disperata de victorie contra Suediei In a doua etapa din faza grupelor Campionatului Mondial Germania va infrunta Suedia. Partida va incepe sambata, ora 21:00, pe stadionul Olimpiyskiy Fisht din Sochi.



Germania



Este singura favorita la castigarea Campionatului Mondial care a pierdut in prima runda. Singurul gol al mexicanilor impotriva nemtilor a venit cu 10 minute inainte de pauza. Sigur, nemtii au dominat jocul, creandu-si multe ocazii, insa defensiva nu a stat prea grozav.



Un indiciu al neputintei nemtilor putem spune ca a sosit in ultimul amical, disputat pe 8 iunie, cand au castigat doar cu 2-1

Sursa articol si foto: business24.ro

