- Marketa Vondrousova, 25 de ani, numarul 6 WTA, invingatoarea de anul trecut de la Wimbledon, a fost invinsa din turul 1 de surprinzatoarea spaniola Jessica Bouzas Maneiro, 21 de ani, 83 WTA, 6-4, 6-2. O zi pe care niciuna dintre protagoniste nu o va uita, dar din motive diferite. ...

- Irina Begu (33 de ani și 126 WTA) a fost invinsa luni de chinezoaica Lin Zhu (30 de ani și 61 WTA) cu 6-0, 6-4 in primul tur la Wimbledon. Anca Todoni, Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian vor evolua și ele in prima zi a celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului. Irina Begu a disputat al 49-lea…

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon , al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Jaqueline Cristian (62 WTA) va primi replica canadiencei de origine romana Bianca Andreescu (165 WTA). Singura…

- Romancele si-au aflat adversarele in prima runda a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Sunt adversare dificile, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Gabriela Ruse (152 WTA), venita din calificari, va juca cu kazaha Elena Ribakina (4 WTA), campioana din 2022.…

- Fosta campioana de la Wimbledon și Roland Garros, Garbine Muguruza, a fost numita director al turneului WTA Finals, devenind astfel prima fosta jucatoare care preia conducerea turneului final al sezonului, care va avea loc la Riyadh incepand din acest an.

- Emma Raducanu a debutat cu dreptul la turneul WTA 250 de la Nottingham (Anglia), invingand-o in doua seturi, scor 6-1, 6-4, pe japoneza Enna Shibahara. Raducanu a disputat cu aceasta ocazie primul sau meci pe iarba dupa Wimbledon 2022. Ea s-a impus in doar 70 de minute de joc in fata adversarei sale…

- Novak Djokovic, 37 de ani, liderul mondial pana lunea viitoare, a decis sa efectueze in Paris operația la menisc. Este foarte probabil ca sarbul sa rateze Wimbledon 2024, obiectivul fiind de a se reface la timp pentru participarea la Jocurile Olimpice de vara. Marți, Novak Djokovic s-a retras oficial…

- Austriacul Dominic Thiem (30 de ani, 131 ATP) a fost invins de finlandezul Otto Virtanen (22 de ani, 156 ATP), scor 2-6, 5-7, in turul secund al calificarilor de la Roland Garros. Dominic Thiem a intrat in ultimul sezon al carierei. Accidentarile repetate l-au forțat sa ia aceasta decizie. Austriacul…