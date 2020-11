Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Oftalmolog Monica Pop i-a adus acuzații extreme doctorului Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. In urma morții a șase pacienți internați in spital, medicul s-a contrazis in afirmațiile referitoare la motivele deceselor acestora. Care este,…

- Senatoarea Florina Presada, membru al Comisiei de administratie din Senat, afirma ca BPR a adoptat un nou Regulament al Autoritatii Electorale Permanent prin care seful institutiei poate numi direct persoane in functiile vacante, fara a fi nevoie de concurs.

- Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar. ”Profiturile obtinute…

- Protestatarii din Piața Victoriei se revolta, dupa ce in urma cu puțin timp pompierii au ajuns la fața locului. Protestatarii susțin ca jandarmii au sunat la 112 și au cerut ISU sa vina la fața locului, pentru a le confisca benzina pe care o au cu ei. Jandarmii susțin ca protestatarii nu au voie…

- Dupa ce ieri Andreea Podarescu a venit la „Acces Direct” și a susținut ca amicul ei a fost sechestrat de un taximetrist la cerința fostului ei partener, iubitul brunetei a adus și el acuzații grave la adresa șoferului.

- Un tata se teme pentru viața fiicei sale de doar un 1 și șase luni, dupa ce micuța a fost rapita de propria mama. Barbatul a adus acuzații grave la adresa femeii, spunand ca aceasta a amenințat ca o va omori pe cea mica.

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…