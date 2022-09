Campioana furată? Obișnuit sa se planga de arbitri dupa fiecare meci, inclusiv și la victorii, Dan Petrescu are dreptate sa puna infrangerea cu Sivasspor din Gruia și pe seama brigazii olandeze conduse de Allard Lindhout. Intr-adevar, am scris și imediat dupa partida ca AL și asistenții sai au judecat toate fazele controversate, chiar toate!, in favoarea formației turce. Revazand meciul, pastrez opinia. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

