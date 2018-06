Stiri pe aceeasi tema

- Lucky-loser-ul argentinian Marco Trungelliti, care a venit cu masina de la Barcelona la Roland Garros insotit de bunica sa nonagenara, a debutat cu dreptul la turneul de Mare Slem din Franta, trecand in primul tur de tenismanul australian Bernard Tomic. Trungelliti s-a impus in patru seturi,…

- Ultima veste din Franța cutremura lumea academica din Romania. Pierre Hassner, expert francez in relatii internationale si ganditor impotriva violentei, razboiului si totalitarismului, a murit la 26 mai 2018, la Paris, a anuntat Institutul de Studii Politice din Paris, citat de AFP la 27 mai 2018.

- Cristina Parv, fosta mare internaționala a Romaniei, a venit special din Brazilia sa urmareasca Final Four-ul de la București. A fost suporterul infocat al campioanei ardelene. Cristina Parv (45 de ani) este considerata de mulți cea mai valoroasa jucatoare romana de volei, din toate timpurile. A jucat…

- CSM Bucuresti a invins Metz cu 34-21 in mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, astfel ca si-a asigurat in mare masura calificarea in turneul Final 4 pentru al treilea an consecutiv. Partida retur din 15 aprilie ar trebui sa fie doar o simpla formalitate. Cristina Neagu a dat…

- Pasageri ai unui avion venit din Franta au intrat neverificati in Bulgaria in urma unei neglijente a politistilorMinisterul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe

- Odata cu primii pasi, e drept cam tremuranzi, in primavara, prin piata agricola a municipiului Aiud au inceput sa apara tot mai multi comercianti de ocazie care-si scot la vanzare… saracia. Nu! Nu este vorba, asa cum isi inchipuie unii, despre cei care-si vand lucruri din casa pentru a-si plati enormele…