Christina Dragan are 16 ani, e nascuta in California, iar in urma cu 5 ani s-a mutat in Romania pentru a face performanța in gimnastica ritmica. Tanara este pasionata de chimie și biologie și se pregatește sa urmeze Facultatea de Medicina, in America. In urma cu 5 ani, Christina Dragan și sora sa mai mare, Annaliese, au lasat tot in California, acolo unde s-au nascut și au venit sa faca performanța in Romania la gimnastica ritmica. „Am inceput sa ma obișnuiesc aici, nu mai e chiar așa de diferit fața de cum ma simțeam eu in America, acum chiar imi place ”– Christina Dragan, campioana la gimnastica…