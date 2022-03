Stiri pe aceeasi tema

Meciurile din etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, editia 2021-2022, au loc de vineri pana luni.

CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 22-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Handbalista Alexandra Lacrabere, campioana olimpica, mondiala si europeana, este noul transfer de marca pentru Rapid Bucuresti, a anuntat clubul giulestean, potrivit news.ro.

CS Rapid Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti au reusit victorii duble, joi, in turneul al doilea al Campionatului National de polo pe apa feminin, in Bazinul Rapid, conform Agerpres.

CS Rapid Bucuresti a invins-o surprinzator pe vicecampioana CSM CSU Oradea, cu scorul de 76-74 (30-15, 12-14, 12-16, 11-20, 11-9), dupa prelungiri, marti seara, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii Nationale de baschet masculin, conform Agerpres.

Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si-a consolidat primul loc in clasamentul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Targu Jiu cu scorul de 100-75 (26-23, 24-5, 25-30, 25-17), luni, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a, conform Agerpres.

Suedia a devenit in premiera campioana olimpica la curling la masculin, sambata, dupa ce a invins cu 5-4 Marea Britanie in finala JO de iarna de la Beijing, informeaza AFP.

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CSU UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-14, 25-23, 25-22), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin.