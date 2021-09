Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Campina va invita sa vizitați expoziția Anuala de Arhitectura OM (Oltenia - Muntenia) 2.0, un proiect inedit organizat cu sprijinul Ordinului Arhitecților din Romania și Filiala Prahova a O.A.R. Expoziția va fi organizata in aer liber, in zona Pasajului pietonal de la Ceas și va…

- ANM a emis luni dimineața un cod galben de canicula valabil pana la finalul acestei luni. Fenomenele vizate in perioada 27-31 iulie sunt val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde și se va intensifica…

- Meteorologii anunta temperaturi record pentru aceasta saptamana: 40 de grade la umbra și nopți tropicale. Romania se confrunta zilele urmatoare cu cel mai puternic val de canicula din aceasta vara, avertizeaza meteorologii. De maine temperaturile vor crește foarte mult in vest, iar marți și miercuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua atenționare de canicula, in 24 de județe. De asemenea, meteorologii anunța ca vor fi și zone cu instabilitate atmosferica accentuata. COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic accentuat și canicula Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de canicula pentru județe din Oltenia, Muntenia, Moldova, Vestul Dobrogei și local pentru Transilvania. Valul de caldura se menține pana la finalul saptamanii. Potrivit ANM, codul galben de canicula și disconfort…

- Romania's National Weather Administration (ANM) updated its weather warning on Thursday, issuing a Code Yellow warning of unstable weather during the day in mountainous areas, in Dobrogea, Moldavia and Muntenia, keeping in place a Code Red heat warning for the western parts of the country, Code Orange…

- In cadrul deschiderii oficiale a expoziției dedicate implinirii a 111 ani de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu, eveniment care a avut loc joi, 17 iunie 2021, la Casa Tineretului din Campina, a existat și un moment special. Un moment in care atenția tuturor a fost indreptata catre elevii de la clasele…