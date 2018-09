Stiri pe aceeasi tema

- La sosirea la Campina a strainilor specialisti in domeniul petrolului, la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea, printre cladirile care au fost ridicate s-au numarat si mai multe biserici, de diferite confesiuni. Cea mai cunoscuta si mai reprezentativa, poate si mai bine pastrata,…

- Campina a avut, mai ales in perioada interbelica, o serie de cladiri splendide, marea majoritate apartinand unor nume ilustre ale acelor vremi. Dincolo de proprietarii lor, arhitectura cladirilor era una aparte, care conferea un aer inconfundabil Campinei de altadata.

- Prima gara a Campinei a fost construita in anul 1879, atunci cand a fost data in folosința calea ferata Ploiești - Predeal. Era situata la cațiva metri mai la nord, unde acum se afla un corp administrativ, in vecinatatea turnului de apa. Pe locul actualei gari iși avea biroul inginerul Anghel Saligny,…

- Dobrogea a intrat in componenta statului roman pe 14 noiembrie 1878, dupa incheierea Razboiului de Independenta si ca urmare a tratatelor de pace de la San Stefano si Berlin. Inca din startul instalarii sale, administratia romaneasca a demarat reforme si a initiat legi care sa scoata judetele Constanta…

- O casa superba, in centrul Campinei, chiar pe Bulevardul Carol I, la intersecția cu Aleea Rozelor. O casa care a scapat, ca prin minune, de demolare in perioada in care a fost reconfigurata zona centrala a urbei, in acea perioada de sistematizare urbana, cum a fost denumita oficial. Ii spunem de multa…

- Piatra de temelie a policlinicii din Campina (denumita pe atunci Casa de Asigurari Sociale) a fost pusa la 1 august 1935, in timpul Regelui Carol al II-lea. A fost o intreaga ceremonie la care au participat miniștri, secretari generali din ministere, deputați, președintele Casei Centrale a Asigurarilor…

- Strada 1 Mai incepea din Strada B.P. Hasdeu (fosta Lenin) și venea spre centru localitații, pana in actualul Bulevard Carol I. Așa a fost pana la inceputul anilor '80, cand zona centrala a fost schimbata radical. Acum, Strada 1 Mai se oprește, practic, in spatele pieții, iar in porțiunea dinspre Carol…

- Astazi ne-a parasit, la 92 de ani, un om remarcabil, care a adus multa onoare Campinei și țarii - veteranul de razboi Petre Purje. Un om care a luptat pentru Romania pe front, dar și in arenele competiționale. A cucerit trei titluri de campion mondial la popice (doua cu echipa și unul la dublu), avand…