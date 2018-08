Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa profesoarei Lucreția Ciobanu și cu sprijinul societații "Steaua Romana", la Campina a fost inființat, in anul 1923, Liceul de fete "Iulia Hasdeu". La inceput avea trei clase și 114 eleve și a funcționat in localul Școlii Primare de Baieți nr. 1 Campina. In 1931 s-a mutat in sediul propriu,…

- Strada 1 Mai incepea din Strada B.P. Hasdeu (fosta Lenin) și venea spre centru localitații, pana in actualul Bulevard Carol I. Așa a fost pana la inceputul anilor '80, cand zona centrala a fost schimbata radical. Acum, Strada 1 Mai se oprește, practic, in spatele pieții, iar in porțiunea dinspre Carol…

- Ministerul de Finanțe propune scaderea din pix a prețului gazelor pana la 55 de lei pe MWh și plafonarea acestuia pana la 30 iunie 2021, instituția argumentand ca liberalizarea efectuata la 1 aprilie 2017 a dus la creșterea prețurilor, iar estimarile pentru perioada urmatoare sunt in același sens. ”Pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni pentru News.ro ca Romania are nevoie de un referendum pentru justitie, iar cetatenii sa decida destinul statului. El spune ca Romania a ajuns in situatia de astazi din cauza “penalilor din functiile publice care au transformat Romania in casa de avocatura…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, ora 12.53, un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus un autoturism pe strada Imparat Traian din localitatea Valu lui Traian, dinspre strada Hasancea catre Calea Bucuresti unde, in…

- Tudor Chirila transmite un mesaj dur, dupa adoptarea Codului Penal. Artistul a spus, intr-o filmare publicata pe contul sau de Facebook, ca Romania este, de astazi, „republica infractorilor”. Tudor Chirila și-a facut vocea auzita in nenumarate randuri, fiind un critic activ al politicienilor. Miercuri,…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana in Romania, aproape jumatate dintre acestea fiind in judetele Constanta si Buzau. In saptamana 18-22 iunie au fost raportate la Institutul National de Sanatate Publica inca 104 cazuri nou confirmate in 15 judete si in Capitala.…

- Incidentul s-a produs vineri, 15 iunie. Doi barbati s-au luat la bataie si dupa ce unul dintre ei s-a prabușit, celalalt, adica Negimedin Boran, a inceput sa-l calce, efectiv, pe cap, sa-i traga pumni in fața și sa-l bata cu o bata, scrie replicaonline.ro. La fața locului au intervenit politistii…