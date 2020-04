CÂMPINA – INIMA FOTBALULUI PRAHOVEAN (31) Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Astazi, un nou episod despre „miscarea sportiva” din Campina. Unirea Tricolor – excursie la Campina si pe „Valea Prahovei” / 1929 Unirea Tricolor la Campina, un match in cadrul unei excursii, asa suna prezentarea jocului ce urma sa aibe loc in localitate. Dar iata „cronica” acestui eveniment important (pentru acele timpuri!) – care a aparut la 20 si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

