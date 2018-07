Câmpeni: Bărbat cercetat de poliție pentru distrugere şi amenințare La data de 4 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei orașului Cimpeni au identificat un barbat de 41 de ani, din localitatea Bistra, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de distrugere, fapta sesizata politiei in cursul aceleasi zile. In urma cercetarilor se pare ca, in seara zilei de 30 iunie 2018, barbatul de 41 de ani ar fi distrus interiorul unui autoturism si radiatorul unui utilaj agricol apartinand unei persoane din Cimpeni. De asemenea, se pare ca barbatul ar fi amenintat persoana vatamata cu acte de violenta. Prejudiciul a fost estimat la suma de 500 lei. Cercetarile sunt… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei orașului Campeni au identificat un barbat de 41 de ani din localitatea Bistra, ca persoana banuita de comiterea unei distrugeri, fapta sesizata politiei in cursul aceleasi zile. In urma cercetarilor se pare ca, in seara zilei de 30.06.2018, barbatul…

- Politistii din cadrul Politiei orașului Cimpeni au identificat un barbat de 41 de ani din localitatea Bistra, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei distrugeri, fapta sesizata politiei in data de 04.07.2018. La data de 04 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei orașului Cimpeni au…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 43 de ani din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in data de 27.06.2018. La data de 29 iunie a.c., politistii Biroului Investigații Criminale din…

- La data de 28 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au prins in flagrant si identificat un tanar de 23 de ani din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un magazin. Din cercetari a rezultat ca, in data de 28.06.2018, pe timp de zi, profitand de neatentia…

- La data de 26 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au identificat si retinut un barbat de 35 ani din Baia de Arieș, ca persoana banuita de comiterea unui furt, dintr-o anexa, tip grajd pentru animale, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. Din cercetari a rezultat…

- La data de 13 iunie 2018, in jurul orei 17.25, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, un barbat de 67 de ani, din municipiul Sibiu, in timp conducea un autoturism in directia Teiuș-Turda, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul ce circula in fata sa, condus de un barbat de…

- La data de 11 iunie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura preventiva a retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 42 de ani, din comuna Unirea, care este banuit de comiterea unei fapte de talharie. Se pare ca, in noaptea…

- La data de 27 aprilie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au retinut, pentru 24 de ore, 3 barbati, de 29, 33 si 34 de ani, toti din Alba Iulia, ce sunt banuiti de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire, violare de domiciliu, distrugere si…