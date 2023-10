Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a cheltuit 157 de miliarde de euro pentru invazie, in timp ce forțele armate ale Kievului au distrus echipamente militare ale inamicului in valoare de aproximativ 32 de miliarde de euro pana la 24 august, constata „Forbes” Ucraina.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus miercuri lui Vladimir Putin ca Phenianul susține invazia Rusiei in Ucraina."Rusia s-a ridicat la o lupta sfanta pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea impotriva forțelor hegemonice", i-a spus Kim lui Putin prin intermediul unui traducator, potrivit…

- Romania nu se numara printre țarile carora le-au fost transmise mesaje de mulțumire pe Twitter/X, pentru ajutorul acordat in razboiul cu Rusia. Cu ocazia zilei Ucrainei (24 august), pe contul Ministerului de aparare al Ucrainei au fost transmise o serie de mulțumiri aliaților Kievului.

- Fost șef CIA: 'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan!'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan, transmite un fost șef al CIA, general in retragere al armatei americane David Petraeus. Raspunsul inadecvat al lumii…

- Ucraina se pronunța impotriva oricarui scenariu de incetare a focului, deoarece acest lucru inseamna victoria Rusiei, a declarat șeful Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, declarația a fost postata pe rețelele de socializare."Aceasta va fi o mare infrangere pentru lumea occidentala…

- Masurile au fost introduse pentru prima data in 2014 „ca raspuns la actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei din Ucraina” si au fost extinse semnificativ din februarie 2022, ca raspuns la agresiunea militara „neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei”, a reamintit Consiliul UE intr-un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla la Sofia, in prima sa vizita oficiala in Bulgaria. Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru intrarea in NATO, potrivit presei internaționale. Zelenski are programate intalniri cu prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov si cu ministrul de externe…