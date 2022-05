Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de saci plini cu deșeuri au fost colectați la Mihai Viteazu in cadrul unei acțiuni de ecologizare a malului Raului Arieș. Activitatea a debutat vineri, 6 mai de la ora 12, ocazie cu care au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- In paralel, S&P si-a majorat semnificativ estimarile privind rata medie anuala a inflatiei in Romania, care in 2022 ar urma sa fie una de 9%, fata de una de 6% cat estima in luna decembrie 2021, ca urmare a preturilor mai mari la alimente si combustibili, ambele componente fiind agravate de conflictul…

- Dupa ce ieri, copii au reușit sa adune 40 de saci cu gunoaie de prin localitate, astazi a fost randul adulților din comuna Ceanu Mare. 200 de saci de deșeuri au fost colectați astfel din satele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, fiind intrebat daca sustine proiectul USR privind un embargo pe gazul rusesc, dar si pe petrol si material nuclear, ca este necesara aplicarea unor sanctiuni economice foarte dure pentru a ne asigura ca Rusia nu va mai putea sa atace o alta tara pe viitor.…

- Astazi au fost recepționate cele 100 de biciclete care vor compune sistemul de inchiriere de biciclete (bike sharring) al Municipiului Campia Turzii. Sistemul de inchirieri biciclete va avea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societatea Geflo Media SRL, deținuta de jurnalistul Gelu Florea, care editeaza siteul de știri locale TurdaNews, a dat in judecata Secretariatul General al Guvernului Romaniei, pentru recuperarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!