Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins, in ultimele zile, noi recorduri in mai multe țari din Europa, devenita epicentrul pandemiei. Explozia de noi infectari cu COVID-19 a determinat majoritatea statelor europene sa recurga din nou la restricții dure de circulație și i-a facut pe experții in sanatate…

- Un studiu demonstreaza ca doua doze de vaccin Pfizer asigura o eficiența de peste 90% in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani, noteaza mediafax. Doua doze de 10 micrograme de vaccin Comirnaty - Pfizer BioNTech administrate la interval de 21 de zile au fost sigure, imunogene…

- De cateva zile, in centrul Capitelei a aparut un banner uriaș care a starnit multe reacții in mediul online. Pe fațada blocului Scala de pe bulevardul General Magheru au fost plasate imagini uriașe din secții de Terapie Intensiva și mesajul ”Se sufoca. Ne implora. Regreta”.Inițial, nu s-a știut cine…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

- Austria, scenariu sumbru pentru Europa: Urmeaza un ”blackout”. Am putea avea o pana de curent catastrofala ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Specialiștii din Austria vin cu o avertizare neagra la nivel european…

- Opt centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor funcționa in toate sectoarele Capitalei și vor avea program prelungit incepand de sambata, ca parte a maratonului de imunizare. Centre de vaccinare deschise in Sectorul 1 ROMEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson): Centrul de vaccinare…

- Portugalia este țara europeana cu cea mai mare rata a vaccinarii: aproape 89% din populație a fost imunizata , fapt ce plaseaza statul iberic și pe locul al doilea in clasamentul mondial, dupa Emiratele Arabe (96%).

- Portugalia a devenit cea mai vaccinata țara din lume impotriva coronavirusului, cel puțin 84% din intreaga populație fiind imunizata cu schema completa și 86% prima doza a unui vaccin anti-Covid, informeaza Hotnews . Guvernul va ridica toate restricțiile privind restaurantele și cluburile de noapte…